Auguri Paolo Cannavaro!

L’ex capitano del Napoli, Paolo Cannvaro, oggi compie 41 anni. Uno scugnizzo con la S maiuscola, simbolo di una città e della tifoseria napoletana negli anni dal 2006 al 2014 incarando una delle figure chiave del passaggio del Napoli dalla SerieB alla SerieA.

Il club del Napoli, in occasione del suo compleanno lo ha voluto omaggiare con un post si Twitter, con su scritto: “Buon compleanno Paolo” allegata ad una delle sue foto emblematiche.

Le dichiarazioni di Paolo Cannavaro

Un amore quello tra il Napoli e Paolo Cannavaro che non avrà ami fine. Infatti nei giorni scorsi, l’ex bomber del Napoli, in un’intervista ai microfoni di “Tempi Supplementari” in onda su Vikonos Web Radio/Tv, ha dichiarato che uno dei suoi più grandi sogni è quello di poter, un giorno, allenare il Napoli.

Un sogno che sta cercando di perseguire con tutto se stesso, affermando che, per poter diventare allenatore del Napoli bisogna essere bravi.

Questo è il motivo per il quale sta seguendo i corsi a Coverciano, e che a settembre sosterrà la tesi.

Un uomo che è rimasto impresso nelle menti dei tifosi napoletani i quali lo accoglierebbero a braccia aperte se dovesse entrare di nuovo in panchina ma con il suolo di tecnico.

