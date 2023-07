Auf wiedersehen Kim

Benvenuto Kim.

Arrivederci Kim.

Auf wiedersehen.

Il primo pezzo del Napoli 5.0, il Napoli di Spalletti e del 2023 magico, saluta.

È un destino beffardo quello di Napoli e del Napoli calcio.

Somiglia moltissimo ad un trampolino.

Accogliere, curare, crescere e poi lanciare nel mondo.

A ben pensarci, il lavoro di una madre.

Napoli, appunto.

È tutto trampolini questa città.

Sebbene sia seduta di diritto al tavolo delle sorelle europee, c’è qualcuna che ancora può usare toni differenti.

La meravigliosa Napoli del turismo mondiale, non può ancora competere con Parigi, Londra, Madrid.

Il mercato, il business non si innamora del mare. Preferisce metropolitane, autostrade ed aeroporti super attrezzati.

Così Napoli resta terra di approdo momentaneo.

Chi ha fame, presto, parte.

Kim è soltanto l’ultimo dei nomi illustri e vincenti. La lista è infinita. Da Sivori al coreano c’è una linea continua.

Non solo soldi.

Condizioni di lavoro diremmo se si trattasse di operai.

Emigranti eccellenti.

Non ha alcun valore la Bellezza. Conta la partita doppia.

In alcune città non “conta” vincere, conta esistere.

Napoli vince ma resta trampolino di eccellenze.

I tempi però maturano.

Città ed Aziende hanno ricevuto il messaggio.

Tanto buon lavoro si è fatto, tanto resta da fare.

Ci son partenze in cui si piange alla stazione ma possono insegnare tanto.

Benvenuto Kim.

Arrivederci Kim.

Auf wiedersehen.

