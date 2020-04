Attacco feroce di Feltri al Sud, sui social impazza l’hashtag #iosonomeridionale

“Io non credo ai complessi d’inferiorità, io credo che i meridionali in molti casi siano inferiori”. La frase di Vittorio Feltri pronunciata ai microfoni di Rete4 ha scanati l’indignazione di molti, al punto che lo scrittore Maurizio de Giovanni e il giornalista Sandro Ruotolo hanno deciso di agire in sede civile e penale per istigazione all’odio contro il direttore di ‘Libero’.Anche sui social sono nate diverse iniziative per contrastare questa accusa, al punto che nelle ultime ore è diventato di tendenza l’hashtag #iosonomeridionale spinto da diversi personaggi dello spettacolo nativi proprio del meridione.