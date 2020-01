Atalanta; ufficiale prestito Ibañez alla Roma

18 mesi e obbligo di riscatto il 30 giugno 2021.Se ne parla in questo articolo pubblicato su Ansa.it L’Atalanta ha ufficializzato la cessione di Roger Ibañez da Silva alla Roma, dopo le visite mediche di oggi, in prestito per 18 mesi con obbligo di riscatto al 30 giugno 2021 fissato a 8 milioni più 2 di bonus.

Il difensore centrale brasiliano classe 1998, nazionale olimpico, prelevato dal Fluminense e in rosa dal 29 gennaio dell’anno scorso, da Gian Piero Gasperini ha ottenuto solo due spezzoni da cambio in gare ufficiali: nella scorsa stagione, l’11 maggio 2019 al posto di Ilicic nel finale della penultima giornata contro in Genoa a Reggio Emilia, quindi l’11 dicembre scorso nella sesta e ultima gara decisiva nel girone C di Champions League a Kharkiv contro lo Shakhtar nell’ultimo quarto d’ora per Luis Muriel