Atalanta travolgente, 7-0 al Torino

Umiliato il Toro!Mazzarri a rischio?Se ne parla in questo articolo pubblicato su Ansa.it L’Atalanta riparte dopo l’incidente di percorso con la Spal e umilia il Torino che mai nella sua storia aveva subito uno 0-7 davanti al proprio pubblico, in aperta contestazione. Una partita a senso unico, dominata in lungo e in largo dai bergamaschi, trascinati dai tre gol di Ilicic, uno dei quali realizzato dalla linea di metà campo, dalla doppietta di Muriel e dalle reti di Zapata e Gosens. Una prova magistrale quella dell’attaccante sloveno, che ha ricevuto il merito applauso dello Stadio Grande Torino al momento della sostituzione: oltre alla tripletta, Ilicic si è anche procurato il rigore del 3-0, causato da un fallo di Lukic sullo sloveno e segnato da Zapata. A parziale giustificazione del tracollo della squadra di Mazzarri hanno inciso le assenze. I granata hanno retto qualche minuto prima di essere travolti dai nerazzurri.

Espulsi Izzo nel corso della partita per un brutto fallo su Malinovskyi e Lukic nel finale per fallo di reazione, dettata dal nervosismo dopo la pioggia di reti. Decisivo in avvio di partita l’errore di Laxalt in occasione del primo gol, quello che ha dato il via alla goleada. A fine partita Belotti ha portato i compagni sotto la curva Maratona per chiedere scusa, ma i tifosi hanno risposto con fischi.