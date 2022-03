Atalanta-Napoli: Spalletti, tra infortuni e squalifiche

Atalanta-Napoli, la gara che “toglie il sonno” al tecnico azzurro Luciano Spalletti, visto che il Napoli dovra’ fare a meno, per squalifica di due uomini importanti nello scacchiere azzurro, del difensore Rrhamani, ma soprattutto dell’ uomo piu’ in forma del momento, sto parlando di Victor Osimhen

Ad aggiungersi alla lista degli assenti, aggiungiamo anche l’esterno Di Lorenzo, alle prese con una distorsione al ginocchio, e che non sara’ a disposizione di Spalletti prima di un mese. Quindi, tre pedine fondamentali per la formazione di Luciano.

C’e’ da riscontrare anche un problema fisico (infortunio muscolare) per Anguissa, il mediano Camerunense ha dovuto rinunciare anche alla convocazione con la sua Nazionale, ma ha fatto sapere che vuole bruciare i tempi di recupero, perche’ vuole esserci Domenica contro la Dea.

Come si evince, il Napoli di Spalletti arriva a questa gara, fondamentale per la corsa scudetto, “monco“ in tutti i reparti, in attesa del rientro degli altri dalle rispettive Nazionali, e deve reinventare la formazione per portarsi a casa i tre punti, per continuare la volata!

Se per quanto concerne il reparto difensivo, Juan Jesus offre piene garanzie al fianco di Koulibaly, l’incognita terzino non e’ cosa da poco, a chi affidare il posto di Iron Man? (Di Lorenzo). Questo e’ un bel dilemma, visto che Malcuit non ha offerto grandi prestazioni, anche se all’ andata fece bene, e Zanoli che meriterebbe una chance per poterne testare le grandi potenzialita’ tecniche (Spalletti crede molto nel ragazzo)

SUlla mediana, si spera nel recupero last-minute di Anguissa, che con Lobotka, forma una vera e propria diga, oltreche’ favorire la ripartenza della squadra, con Politano ed Insigne (quest’ ultimo ha lasciato anzitempo il ritiro della Nazionale) esterni alti.

In attacco, Spalletti fara’ affidamento su Dries Mertens, che nel frattempo e’ diventato papa’ per la nascita di Ciro Romeo, per sostituire il bomber azzurro Victor Osimhen. Si chiederanno straordinari al goleador di tutti i tempi del club azzurro, sperando che il nascituro possa essere uno stimolo in piu’ per il folletto Belga.

La probabile formazione che affrontera’ la Dea allo Gewiss Stadium Domenica? Potrebbe essere la seguente: Ospina, Zanoli(Malcuit), Juan Jesus, Koulibaly, Mario Rui, Politano, Lobotka, Anguissa(Demme ), Insigne, Fabian Ruiz(Zielinsky) Mertens. L’Unica certezza pero’, non e’ un dettaglio, che alla squadra di Spalletti non sono piu’ concessi errori, ne va della corsa al titolo tanto desiderato.

