Atalanta Napoli: il ritorno di Walter Mazzarri sulla panchina azzurra

Chi si aspettava di ritrovare dopo la sosta per le nazionali il solito Napoli, lungo, poco attivo e reattivo si è dovuto probabilmente ricredere.

È ancora prematuro da dire, ma la Società Sportiva Calcio Napoli, ieri pomeriggio al Gewiss Stadium, ha dato un nuovo inizio alla sua stagione. Sarà troppo tardi o forse è arrivato troppo presto il cambio di allenatore? Chi può dirlo. Intanto il tecnico toscano Walter Mazzarri, richiamato dopo dieci anni, ha già fatto capire come bisogna invertire la rotta di una stagione complicata, ma non ancora terminata. Fino a prova contraria in effetti la formazione campione d’Italia in carica è in gara su tutti i fronti.

C’è da centrare la qualificazione per gli ottavi di finale di Champions League, primo obiettivo alla portata e da iniziare del tutto il cammino in Coppa Italia. C’è poi da giocarsi la Supercoppa italiana, ma cosa decisamente più determinante, c’è da terminare la stagione tra le prime quattro della classe.

Il presidente De Laurentiis, prima ancora di vincere titoli e trofei, vuole continuare a lottare e rimanere tra le prime formazioni a livello europeo. Parlare in questo momento di quarto scudetto, non solo è eretico, ma è un pensiero (stupendo) che farebbe solo male, togliendo le risicate certezze a questo gruppo, che lo scorso anno è riuscito in una vera e propria impresa sportiva. In molti hanno fatto di tutto per minimizzare e togliere gloria alla squadra, alla città, a un concetto di identità che trascende i confini nazionali, che guarda oltre, in una sfida globale che De Laurentiis si sente di poter accettare. Insomma, fuori dall’Italia il Napoli, come città, come colori e soprattutto come squadra è da anni una realtà consolidata.

Adesso tocca dare quella continuità che durante l’epoca di Maradona fece tremare il palazzo, portando per la prima volta a Sud la squadra più forte e competitiva d’Italia, in Italia. Furono anni irripetibili e magici. Con un po’ di contestazioni e di polemiche, non solo per via di Maradona, della monetina lanciata ad Alemao e così via, ma perché Napoli che vince e convince, in Italia e in Europa era un concetto che proprio non andava giù. Stavolta le cose sono cambiate, visto che il calcio italiano viene celebrato più all’estero che nel nostro Paese. Lo scorso anno tutti parlavano del grande Napoli di Spalletti, mentre qui da noi c’era ancora scetticismo e circolava una fiducia da parte dei grandi club di Milano e Torino, sul presunto calo di gennaio.

Certo, il girone d’andata è stato qualcosa di clamoroso, che nemmeno lo stesso Spalletti è riuscito a replicare, ma la mancanza di credito e di fiducia nei confronti di questa squadra e di una rosa davvero ben attrezzata, è stata per alcuni davvero incomprensibile. Quest’anno la stagione è iniziata male già dalle prime battute. La prima gara contro il Frosinone, ad un occhio esperto e attento, aveva mostrato amnesie e balbettii del tutto nuovi e diversi, rispetto a quelli della squadra guidata e messa in campo da Spalletti.

Purtroppo tra Garcia, il gruppo squadra e i tifosi non è mai scattata la scintilla. Forse bisognava cambiare prima di Napoli-Empoli e soprattutto prima della gara interna di Champions League contro un modesto Union Berlino. Ma ormai è tardi fare questo genere di considerazioni. Walter Mazzarri è uno dei tecnici migliori per questo momento, per dare fiducia a una squadra che aveva giocato a memoria per mesi e mesi, accumulando prestazioni, reti e risultati. Oltretutto il tecnico toscano ha confessato di aver studiato e seguito da casa la squadra, di conoscere il modulo di gioco e le accortezze tattiche e tecniche di Spalletti.

Troppo presto dirlo, ma il segnale lanciato in questa prima uscita, rischiosa, difficilissima contro una squadra, l’Atalanta di Gasperini, che probabilmente non è più la Dea degli anni scorsi, ma resta ugualmente un avversario assai ostico, arcigno e scorbutico. Non è stata una bella partita, tranne forse per i quindici minuti finali del primo tempo, ma chi sa di calcio ha potuto vedere che i giocatori sono tornati a occupare (più o meno) le posizioni e i ruoli che erano stati assegnati loro da Luciano Spalletti.

Il Napoli vuole tornare a parlare un calcio globale, ma deve prima ritrovarsi e specchiarsi. Ecco il motivo per cui Mazzarri potrebbe essere l’uomo della Provvidenza. Se poi ci si mette anche il destino, vedi gol di Elmas ed assist di Osimhen, la stagione potrebbe essere recuperata per i capelli. Il Napoli ha bisogno di se stesso, dei giocatori migliori, come il capitano Di Lorenzo, i ritrovati Anguissa e Lobotka e un redivivo Kvaratskhelia, che ieri ha guidato la squadra, caricandosela sulle spalle con personalità da predestinato, leader tecnico e grande promessa del calcio mondiale.

“From Napoli to the World”, va bene, ma anche bentornato Walterone, ci sei mancato non poco, peccato che non lo sapevamo, non volevamo capirlo.

