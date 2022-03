Atalanta – Napoli: I protagonisti delle nazionali ritornano alla “base”

Un rientro caratterizzato dalla rabbia e da un velo di malinconia per i giocatori del Napoli che sono stati impegnati nelle Nazionali per la qualificazione dei Mondiali.

La soste per la squadra di Spalletti non porta mai “buone nuove”, come in questo caso.

La partenza degli azzurri alla volta delle competizioni con la Nazionale hanno prodotto solo insoddisfazione e risentimento.

Gli Italiani: Insigne e Politano

Insigne e Politano sono stati i primi della squadra del Golfo di Partenope a rientrare in patria dopo la sconfitta contro la Macedonia del Nord, che non ha permesso loro di qualificarsi per i Mondiali in Qatar.

La loro condizione fisica e psicologica infatti non è delle migliori, tanto da costringere il CT Nazionale Roberto Mancini nel doverli invitare ad abbandonare il ritiro e a non partire per la Turchia

Gli Esteri: Osimhen, Ospina, Elmas.

Purtroppo tanta anche la delusione di Victor Osimhen, il quale nel gennaio 2022 non poté partecipare alla Coppa d’Africa causa Covid-19 e non parteciperà ai Mondiali in Qatar in quanto sconfitto nel match contro il Ghana.

Sebbene le doti di Ospina siano eccellenti e la Nazionale Colombiana abbia vinto contro il Venezuela, purtroppo questo non è bastato a totalizzare i punti necessari per partire per il Qatar.

Sebbene Elmas non abbia giocato contro l’Italia di Macini, il macedone ha giocato contro il Portogallo entrando all’87 uscendone però sconfitto.

I Vincitori: Koulibaly, Zielinski e Lobotka

C’è chi fortunatamente ne è uscito vincente dalle qualificazioni per i Mondiali, stiamo parlando di: Koulibaly, Zielinski e Lobotka i quali con le loro rispettive Nazionali sono riusciti a segnare in porta il che ha permesso loro di poter prendere il volo per il Qatar.

Nonostante il loro umore sia sicuramente alle stelle, una piccola preoccupazione vi è per Zielinski il quale, durante lo scontro con la Svezia ha subito un piccolo infortunio per il quale sono ancora in corso accertamenti.

Analisi dell’Atalanta

Per quanto riguarda l’Atalanta i giocatori che rientreranno in Italia con lo stesso umore degli azzurri saranno solo Demiral e Zapata.

Situazione diversa per gli altri giocatori della Dea i quali con le loro Nazionali sono riusciti a superare le qualificazioni e quindi partiranno per i Mondiali 2022

Stiamo parlando di:

De Roon e Koopmeiners per l’Olanda

Pasalic per la Croazia

Maehle per la Danimarca

Freuler per la Svizzera

Musso per l’Argentina

Umori nettamente differenti rispetto agli azzurri di Spalletti che dovranno superare anche l’ostacolo delle assenze di: Di Lorenzo per infortunio e Rrhamani e Osimhen per diffida.

Spalletti già sta architettando un piano per sostituire le loro mancanze, ma per certo quello che dovrà fare sarà anche un lavoro psicologico su ogni singolo atleta, affinché domenica possano affrontare al meglio i bergamaschi .

