Atalanta – Napoli: gli azzurri non si nascondono più

A questo punto nascondersi sarebbe un delitto.

A questo punto il capo classifica deve assolutamente fare il Leader. Eccedere con una fasulla umiltà può diventare la più volgare forma di Narcisismo.

Il complimento più bello lo fa il pubblico di Bergamo, fischiando e contestando il Napoli per 95 minuti.

Gasperini in conferenza post gara ammette serenamente la superiorità della banda Napoli 5.0.

“Importantissimi sono i 3 punti di Bergamo” dice un sempre “litigioso” e piccato Luciano. Sarà la tensione post gara ma l’occasione di battibeccare con i giornalisti non se la lascia scappare nemmeno questa volta.

Una riflessione sull’assenza di Kvsratskhelia e diventa motivo di una reazione “nervosa” probabilmente evitabile.

Peccato Spalletti.

3 punti.

importantissimi e lo sottolinea tre volte ed il viso è marcatissimo.

“La squadra si è atteggiata nel modo giusto”. Atteggiarsi è un termine nuovo sulle labbra di Spalletti e non ci dispiace affatto.

L’analisi tecnica la lasciamo ai nostri esperti.

Ci soffermiamo su una riflessione caratteriale e di personalità.

A Bergamo il Napoli va sotto, la ribalta e l’amministra. Combatte corpo a corpo su un campo e contro una squadra di corsa, fiato e battaglia.

L’Atalanta non usa il fioretto. Preferisce la spada, in alcuni frangenti la mazza.

Il Napoli accetta e si rinvigorisce. Accetta la battaglia e la vince.

La vince di desiderio, forza e volontà.

Carattere e qualità.

Si torna a casa ancor più consapevoli.

Di sé stessi, della propria forza e del proprio destino.

Provarci.

