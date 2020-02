Atalanta: Gollini, no conti in sospeso con Fiorentina

“Presto per pensare alla Champions, campionato decisivo’.Se ne parla in questo artricolo pubblicato su Ansa.it “Non ci sono conti in sospeso con la Fiorentina, ma solo tre punti in palio da conquistare”. A tre giorni dall’anticipo del sabato al “Franchi”, il portiere dell’Atalanta Pierluigi Gollini prova a scongiurare l’onda lunga delle polemiche che hanno avuto la tappa precedente nell’ottavo di Coppa Italia del 15 gennaio scorso.

“Il campionato per noi è molto importante, quindi siamo focalizzati sulla partita perché siamo nella necessità di trovare continuità nei risultati e nelle prestazioni – spiega -.

Ultimamente abbiamo perso punti in casa con la Spal e col Genoa: non credo sia una questione fisica, visto che nel 7-0 di Torino siamo stati brillanti, ma piuttosto di azzeccare le giocate e di superare le difficoltà tattiche della singola sfida”.

Gollini nega che l’attenzione della squadra sia rivolta già agli ottavi di finale di Champions League contro il Valencia: “Sarebbe un errore cominciare a pensarci adesso, perché stiamo lottando per le posizioni nobili della serie A – chiude -. Ieri sera abbiamo fatto una cena tutti insieme, per dare la possibilità ai nuovi del calciomercato di gennaio di sentirsi parte di una famiglia. Non è difficile, da noi: siamo un gruppo molto unito. Personalmente sono soddisfatto della mia stagione e sogno gli Europei”.