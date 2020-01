Atalanta, altra manita con show di Gomez e Ilicic: Parma distrutto

Atalanta ormai abituata alle manite…per gli avversari!Se ne scrive in questo articolo pubblicato su Gazzetta.it A un punto dalla Champions League con la legge della ”manita”. L’Atalanta apre il 2020 così come aveva chiuso il 2019: cinque gol anche al Parma come al Milan e un’altra esibizione di calcio bello e incontenibile, orchestrata dalla fantastica qualità dalla premiata coppia Gomez-Ilicic.Seconda presenza stagionale per Sportiello, preferito da Gasperini a Gollini, reduce da un’influenza. In mezzo torna la diga De Roon-Freuler, con Pasalic in panchina dopo dieci gare consecutive da titolare in campionato (12 considerando anche la Champions), e davanti c’è Muriel assieme agli “intoccabili” Gomez e Ilicic, con Hateboer preferito sulla fascia destra a Castagne. D’Aversa, senza Gervinho e Karamoh, non ha altrettanta possibilità di scegliere, ma non abbandona il 4-3-3: a sinistra in difesa c’è Pezzella per lo squalificato Gagliolo, in regia Hernani e non Scozzarella, appena rientrato, mentre davanti – con Inglese e Cornelius recuperati solo per la panchina- c’è Kucka a fare il “finto centravanti”, con l’ex Kulusevski e Sprocati sulle fasce.L’Atalanta non è la macchina perfetta che aveva salutato l’anno con una manita al Milan, ma non serve: D’Aversa prova ad alternare i tre uomini offensivi, inizia con Kulusevski centrale (e Gasperini gli appiccica subito Palomino, che era partito a sinistra), poi lo alterna con Kucka e gli cambia fascia con Sprocati, ma con pochi risultati. I nerazzurri impiegano poco tempo a prendere le misure ai tentativi di ripartenza del Parma e più che con i meccanismi di gioco – a volte non impeccabili come sempre, soprattutto nel bypassare il pressing avversario – risolvono la questione nei primi 45’ soprattutto grazie alla qualità dei suoi. Di Gomez, anzitutto: che “apre” la partita già dopo 11’, con un sinistro meraviglioso, e poi dà la risposta giusta a Freuler, che gli chiede uno-due, con l’assist per il 2-0 al 34’. In mezzo, dominio più o meno totale e due parate (la seconda bellissima) di Sepe su Ilicic. Dopo, il 3-0 sfiorato da Muriel e trovato da Gosens: contropiede di Ilicic, con tiro rimpallato proprio nella zona del tedesco, che dopo aver fatto impazzire Darmian lo brucia per il gol che piega definitivamente le gambe alla squadra di D’Aversa. I secondi 45’ sono solo un palcoscenico per l’esibizione di Josip Ilicic e del suo sinistro magico: il 4-0 e il 5-0 sono due meraviglie, il primo con un tiro incrociato con coordinazione perfetta su cross di Gosens, il secondo un radente dopo dribbling con doppio pass nel cuore dell’area del Parma. Il resto è accademia, anche se fra i due gol dello sloveno D’Aversa prova, inutilmente, a opporre una resistenza migliore con una difesa a cinque. E Gasperini può completare il rodaggio di Zapata, che gioca un quarto d’ora abbondante a tre anni esatti dalla sua ultima gara con la Dea, concedere la standing ovation a Gomez e Ilicic e rimandare in campo nei minuti finali il gioiellino Traore.