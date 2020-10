“Un asteroide potrebbe impattare contro la Terra il prossimo 2 novembre, il giorno prima dell’Election Day americano”. L’allarme viene dai canali social dell’astrofisico Neil deGrasse Tyson (nella foto da Fb). “Al momento c’è lo 0,41% di probabilità che entri nella nostra atmosfera, e qualora lo facesse, si disintegrerebbe. Non è abbastanza grande da provocare danni. Se il mondo finirà nel 2020, non sarà per colpa dell’Universo”.