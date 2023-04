Asta inglese all’orizzonte per Kim

Una grandissima stagione quella del Napoli, che ha visto protagonista uno dei nuovi arrivi dell’estate, ovvero Kim Min-Jae. Il difensore coreano è stata la colonna portante della difesa di Luciano Spalletti. Approdato in Italia con un compito non facile, far dimenticare Kalidou Koulibaly, andato al Chelsea lo scorso anno.

Kim è stato acquistato dal Fenerbahce per poco meno di 20 milioni, ed inizialmente non è stato accolto benissimo dal tifo partenopeo. Infatti Giuntoli e De Laurentis furono accusati di risparmiare sugli acquisti, guadagnando solo dalle cessioni milionarie, come quella di Koulibaly appunto. Invece, in poco tempo, Kim si è ritagliando uno spazio da titolare nella difesa e nel gioco di Spalletti. Veloce e con un fisico imponente, il coreano è entrato immediatamente nel cuore dei tifosi, ma anche nel mirino dei top club europei.

Recentemente proprio Luciano Spalletti ha definito il suo difensore come uno dei migliori del mondo. Le sue grandi prestazioni che hanno attirato le attenzioni della Premier League, e che potrebbero scatenare un’asta a suon di rialzi nel mercato estivo. Manchester United, New Castle e Tottenham hanno puntato il forte centrale, ma dovranno vedersela soprattutto con la concorrenza del Manchester City di Pep Guardiola.

Il 24 enne potrebbe dare inizio ad un’asta al rialzo proveniente dalla Premier League, che farà sicuramente rumore durante l’estate. Il prezzo di partenza per l’acquisto del difensore coreano è di 45 milioni di euro, cifra della clausola rescissoria dal Napoli. Molto probabilmente De Laurentis non farà partire uno degli uomini che hanno quasi portato lo scudetto, senza far lievitare il prezzo.

Sarà battaglia per il difensore, visto che molti dei club inglesi vorranno rifarsi della deludente stagione. Il New Castle, forte della nuova proprietà, vorrà cercare di rinforzarsi in vista della possibile qualificazione alla prossima Champions League.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati