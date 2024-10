Associazione Unione Azzurra Nel Mondo: iniziativa benefica “La Giornata del Pallone”

Per il secondo anno consecutivo l’Unione Azzurra nel Mondo (UANM) organizza un evento per commemorare il 30 ottobre, giorno che diede i natali a Diego Armando Maradona: “La Giornata del Pallone”. Nell’occasione saranno donati palloni ed altro materiale sportivo ad associazioni operanti in zone disagiate di Napoli e provincia, che assicurano ai ragazzi lo svolgimento delle attività sportive senza il pagamento della retta.

L’evento benefico si terrà domenica 27.10.24 alle ore 9.30 a Napoli presso lo Scugnizzo Liberato in via Salita Pontecorvo.

Le associazioni coinvolte sono:

– ASD SPARTAK SAN GENNARO (Quartieri Spagnoli);

– ADV UN’INFANZIA DA VIVERE (Parco Verde Caivano);

– ASD PARTIZAN SCAMPIA (Scampia);

– ASD CIROVIVE (Secondigliano);

– ASD REAL PISCINOLA MARIANELLA;

– ASD GRANDE NAPOLI RUGBY;

– ASD 3 S PROTENEO BASKET.

L’Unione Azzurra nel Mondo ringrazia la LEGEA e la BSC ITALIA SRL quali sponsor dell’evento, nonché i dipendenti della WEBUILD SPA che hanno partecipato all’evento con donazioni personali.