Asi Karting: Luigi Milano è campione italiano

Finale del campionato KZR Championship 2020. Luigi Milano è campione italiano nella sezione dedicata ai piloti con disabilità motorie.

Domenica 15 Novembre 2020, nel Kartodromo del Sagittario a Latina si è disputata l’ultima gara del campionato KZR, trofeo svolto sotto egida ASI Karting e riconosciuto dal CONI come evento competitivo di interesse nazionale, che ha toccato 5 piste con Circuito Internazionale Viterbo Circuito Valle del Liri Pista di Artena Kartodromo Val Vibrata.

ASD Experience si presenta con sette piloti Luigi Milano, Diego Veronese, Luca Rabbeni, Gaetano Tosone, Simone Sostegni, Giuseppe Turco e ieri per la prima volta Christian Campus, assente giustificato Di Franco Giampiero; nella categoria Karting dedicata ai piloti con disabilità motorie. Al turno di partenza delle prove libere già inizia lo spettacolo, al mattino asfalto ancora molto umido dalla notte, e non è stato certamente facile tenere i kart in pista, testacoda e uscite fuori pista la fanno da padrone.

Buono il turno di qualifiche dove la spunta Rabbeni Luca con un crono di 1.07.580, a seguire la new entry Campus Christian e Tosone Gaetano e via via tutti gli altri piloti. Finalmente la partenza di gara 1, asfalto ormai asciutto e subito i piloti si esibiscono in sorpassi e duelli mozzafiato, Milano Luigi dalla quarta posizione con una buona partenza, supera Tosone e si porta alle spalle di Campus Christian, che con un sorpasso azzardato ad inizio corsa ha la meglio su Rabbeni, inizia il secondo giro e Campus causa una piccola sbavatura, viene superato da Milano Luigi che andrà poi a vincere la gara seguito da Campus Christian e da Sostegni Simone, partito da un quinto posto sulla griglia.

Un incidente di gara involontario tra Tosone e Veronese leader del campionato mette l’ultimo, fuori gioco. Dopo pausa pranzo si riaccendono i motori per gara 2, e qui i Kart rombano, ancora protagonisti Campus e Milano che duellano tra loro per la vittoria della gara, sotto la bandiera a scacchi il primo a passare è Campus, che darà filo da torcere ai piloti nel prossimo campionato, visto il successo nella sua prima gara, ottima rimonta di Veronese che finisce al terzo posto pur essendo partito sesto. A fine giornata proclamati i vincitori della gara 1° Campus Christian 2° Milano Luigi 3° Sostegni Simone. La finale ha visto vincitore Milano Luigi campione italiano KZR Championship 2020.

Si ringraziano sempre le Lady Experience perfette assistenti al paddock Fiorella Amato e Deborah Fratocchi, senza di loro non esisterebbe nessuna gara.

All’ anno prossimo sempre di più ASD Experience, vincitori nel cuore.