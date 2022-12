Argentina – Francia. Leo e Kylian a voi

Francia e Marocco fanno festa. Festa di famiglia.

Le interviste fatte nei mercatini francesi, hanno evidenziato come gli stessi francesi avessero difficoltà nella loro preferenza di tifo.

Fratelli che la storia francese ha messo alla stessa tavola.

Vince la Francia di Deshamps. 2-0 ma non è una sconfitta, piuttosto un rinvio a prossima occasione. Il Marocco è una squadra giovane. Ha dalla sua una prospettiva futura tutta da scrivere.

Vivere.

Il melting pot francese, aspetto moderno della Convivenza civile tra Differenze, ha dato uno spettacolo molto bello ieri sera. Avversari e non nemici. Competizione non battaglia. Finisce con uno scambio di maglie tra “fratelli” e la preghiera – ringraziamento dei Marocchini, inginocchiati dinanzi ad un pubblico orgoglioso. La Storia è fatta. Il Marocco è tra le prime 4 squadre mondiali.

La finale è di altri.

Argentina – Francia.

Mbappé contro Messi.

23 anni e secondo mondiale per il primo, uno già vinto in Russia, 35 ed una occasione unica per il secondo.

Leo ha già stabilito che la finale in Qatar sarà la sua ultima apparizione ad un mondiale.

Ora o mai più per Leo.

La Francia non è solo Mbappé e l’Argentina non soltanto Messi ma – ed è un ma grande quanto una casa – molto, anzi tantissimo, passa attraverso i loro spunti. Intorno a Messi girano diversi ragazzi terribili. Enzo Fernandez, Alvarez, Otamendi e l’ex friulano De Paul. Oltre, una panchina notevole. Il toro Martinez e la joya Dybala oltre che la scheggia “impazzita” Di Maria.

La Francia non è da meno. Nomi degni di grande rispetto. Rabiot, Griezman, Giroud, Theo Hernandez e Dembele’. Il difetto se così possiamo dire è proprio la panchina. Deshamps soffre carenze speciali.

Fuori Benzema e Pogba su tutti.

Che sia questa la carta vincente della banda Scaloni? Che proprio dalla panchina possa venire il jolly per la coppa?

Leo e Kylian a voi.

