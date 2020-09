Archeologia, L’antico cervello di Ercolano: scoperta unica in memoria di Maiuri

di Marco Borrelli

Il ritrovamento dei resti di un cervello cristallizzato negli scavi di Ercolano è considerato una scoperta veramente unica.

Pier Paolo Petrone, antropologo forense della Federico II dove dirige il Laboratorio di Osteobiologia Umana e Antropologia Forense, ci racconta con grande entusiasmo come lo studio di ambito bioarcheologico condotto dal suo team sia stato pubblicato dal New England Journal of Medicine, la rivista medica più prestigiosa al mondo.

Abbiamo domandato al Dottor Sirano, direttore del Parco Archeologico, quale sia stato il fascino che ha esercitato la scoperta su di lui. La memoria lo porta all’archeologo italiano Amedeo Maiuri.

Solo dopo la sua morte negli anni 80, venne ritrovato un grande numero di scheletri. Il professor Sirano ci parla di come la scoperta dei resti del cervello sia avvenuta per caso.

Abbiamo avuto l’opportunità di scambiare alcune mail con l’antropologo forense Petrone. Lo specialista, che negli anni 90 dirigeva gli scavi di Ercolano ha potuto, attraverso la collaborazione con il Direttore del Parco, accedere al Collegio degli Augustali (1). Il Professor Petrone aveva notato materiale nero dall’aspetto vetroso tra i resti carbonizzati del cranio di un giovane uomo, probabilmente il custode (2) del Collegio, che si trovava disteso su un letto ligneo. Ciò lo aveva incuriosito molto e per questo sono stati avviati esami di laboratorio, che hanno poi dato risultati conclusivi. “Non poteva che trattarsi di resti di cervello!” ci esclama l’antropologo. Attraverso esposizione ad alta temperatura, che aveva permesso l’evaporazione di tutti i liquidi, seguita poi da rapido raffreddamento, la materia cerebrale si era trasformata istantaneamente in vetro.

Il Professore ordinario di biochimica Piero Pucci, membro del CEINGE (Centro Ingegneria Genetica Avanzata) dell’Università di Napoli Federico II, ha riscontrato, insieme al suo team e attraverso analisi chimiche, acidi grassi che si possono trovare solo nel sebo dei capelli e nei trigliceridi del cervello. E soprattutto sette proteine altamente espresse nei tessuti cerebrali umani, risultati che hanno portato gli studiosi a dedurre che quel materiale fosse stato un tempo un tessuto molle umano. È come se questo cervello fosse rimasto cristallizzato nel tempo.

Questo fenomeno straordinario trova spiegazione nella fuga del custode nel Collegio degli Augustali: il rapido raffreddamento ha sigillato i materiali organici che si sarebbero altrimenti decomposti in un tempo molto lungo.

È fin dagli scavi voluti da Carlo III di Borbone che si sono trovate come delle istantanee degli ultimi momenti di Ercolano.

Attraverso la ricerca sinergica delle Università di Napoli e di questo Sito possiamo ricostruire quindi uno spaccato degli ultimi momenti di vita della città. È grazie a questo team di esperti napoletani che la ricerca può ancora continuare. Ercolano non è fatta soltanto di “rovine”, ma è anche, ci dice il Direttor Sirano

Una fotografia di quella che era stata una città viva. Il senso di umanità che possiamo ritrovare osservando questo antico sito è accresciuto dal ricordo della tragedia. Persino dalla composizione delle ossa si può ​risalire alla dieta della comunità di Ercolano e le attività che svolgevano gli Ercolanesi subito prima dell’eruzione.

Il ritrovamento di questo reperto così inusuale, oltre che contribuire alla scrittura di una storia che ancora conosciamo solo parzialmente, deve farci da monito, per dirlo con le parole del Professore Petrone, sulla condizione di rischio vulcanico della Campania e, soprattutto, della città di Napoli. Ancora una volta il passato si dimostra capace di sintetizzare le esigenze e i rischi di una popolazione nel modo più efficace.