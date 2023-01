Approccio, controllo e gestione. Girone da studiare

Paradossale e meraviglioso è il momento del Napoli 5.0.

Meraviglioso per la posizione di classifica, paradossale per lo stesso motivo. Condizioni “simboliche” di un film giunto alla fine del primo tempo. Pausa per un buon caffè ed una riflessione.

Primi contro ogni pronostico. Primi con un vantaggio che può diventare a doppia cifra. Un intero girone da impostare con i competitor chiamati ad una rincorsa estremamente impegnativa. Milan ed Inter in particolar modo chiamate ad una corsa senza sosta. Stasera non possono fallire anzi praticamente mai più.

Empoli e Lazio per iniziare a capire.

Torniamo a noi ed a casa nostra.

Da più parti e dalle bocche del 90% dei cosiddetti intenditori, viene fuori un concetto estremamente pericoloso. Il Napoli può perdere lo scudetto soltanto con uno spirituale Harakiri.

Un privilegio ed un pericolo.

Pericolo scomodo e sotterraneo.

Nulla di più fuori luogo.

Nulla di più controproducente per una squadra giovanissima ed una azienda in costruzione.

Il dato tecnico lo abbiamo abbondantemente compreso, quello di approccio e gestione delle risorse psicologiche, impareremo a verificarlo.

Compito del signor Spalletti. Gli allenamenti dovranno essere più mentali che fisici, volendo dar un senso a ciò che ci aspetta. Le gare dovranno avere una corretta lettura psicologica. La tecnica si attua in automatico, le gambe si attivano in un attimo, la mente impara.

I mesi che verranno daranno a questa squadra ed a questa azienda una maturità che diventerà una dote.

Approccio, controllo e gestione.

Il Napoli 5.0 chiamato allo sviluppo psicologico di sé stesso.

