Apprensione per il Napoli: problemi per Natan

Il Napoli ha individuato in Natan de Souza, 22 anni l’erede di Kim. I tifosi del Napoli sono però in apprensione dopo che nel match di ieri di Copa Sudamericana il difensore è uscito al 82′ dopo un infortunio.

Si aspettano aggiornamenti per capire l’entità dell’infortunio e le condizioni del difensore brasiliano.

Intanto secondo Gianluca di Marzio domani Natan dovrebbe arrivare in Italia per effettuare le visite mediche. Per quanto riguarda le cifre dell’operazione si aggirerebbero intorno ai 10 milioni ed il ventiduenne firmerebbe un quinquennale con il club azzurro.

