Antonio Giordano: “C’è un calciatore che non lascerei andare mai”

Antonio Giordano, giornalista del Corriere dello Sport, è intervenuto in Forza Napoli Sempre su Radio Marte, condotto da Gianluca Gifuni:

«La situazione Kim? C’è stato un incontro per cercare di adeguare il contratto e alzare la soglia della clausola rescissoria. Credo che la volontà del calciatore sia trasparente, sta bene a Napoli, non c’è un caso, ma c’è una vicenda che va sistemata con reciproca soddisfazione. Osimhen non ha giocato 7 partite eppure ha già segnato 13 gol, la proiezione finale è molto interessante, poi esistono le risposte del campo che non possiamo prevedere. Osi-Kvara quale coppia gol ricorda? Non mi piacciono i paragoni, sono tempi diversi. Difficile trovare somiglianze con il georgiano, peraltro. Se proprio c’è qualche somiglianza Kvara a me ricorda un po’ Signori, ma avendo 21 anni può diventare più forte del Beppe-gol che abbiamo conosciuto. Osimhen forse mi ricordo Drogba, anche se sono diversi, sia chiaro».

Antonio Giordano ha poi parlato della situazione portieri:

«Vicario erede di Meret? Con l’entourage di Meret è stato deciso di condividere questa stagione con un anno in più di contratto, per poi verificare a fine stagione il percorso futuro. Oggettivamente Alex ha subito parecchio, reagendo con personalità e padronanza tecnica notevole. Arriveranno offerte, vedremo. Gollini era un prospetto straordinario, ha avuto un momento di pausa nella sua crescita. Dovesse andare via Meret una coppa Gollini-Vicario sarebbe troppo, perché sono simili come età e bravura. Ma io uno come Meret non lo lascerei andare mai. Napoli-Roma? Già all’andata è stata una partita difficile, giocare contro le squadre di Mourinho è difficile, non ti fa esprimere e ha ritrovato Dybala e Abraham a livelli alti».

