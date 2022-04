Antognoni: il Napoli con Spalletti ha trovato la chiave di volta?

Alla penna del quotidiano “Il Mattino” il dirigente sportivo ed ex 10 della Fiorentina, Giancarlo Antognoni, ha rilasciato un intervista sul Napoli di Spalletti e la Fiorentina di Italiano in ottica match che si disputerà domenica.

Chi vincerà lo Scudetto…

“È un campionato combattuto, il mio amico Spalletti sta dimostrando quello che vale: poche chiacchiere e tanta sostanza. Alejandro Rosalen Lopez, il preparatore dei portieri, è un’altra persona a cui sono molto legato nello staff azzurro. Il Napoli ha un collettivo solido, capace di gestire ogni genere di partita come ha dimostrato anche a Bergamo. Se vedo il calendario penso che l’Inter possa avere un pizzico di vantaggio rispetto anche al Milan. Se, però, vedo i risultati e penso che anche il Bologna ha fermato i rossoneri, vuol dire che davvero è tutto possibile ancora”

In merito a Napoli – Fiorentina

“Italiano è stato capace di far volare i viola: il miglioramento rispetto alla stagione passata è netto, evidente. C’è un gioco, una personalità e Luciano sa che deve stare molto attento alle insidie di questa partita: certo c’è Nico Gonzales ma mica solo lui. Perme la Fiorentina è un gruppo che va temuto, ha un collettivo che può far molto bene“.

Due parole sul Napoli di Spalletti

“Tutti si sorprendono per Lobotka. Ma quando era al Celta Vigo anche io provai a portarlo alla Fiorentina. Ha testa, piede. Come Zielinski che ho sempre seguito fin dai tempi dell’Empoli. Ma trovatemi un punto dove il Napoli è carente: anche l’esordio di Zanoli è stato positivo. Vuol dire che Spalletti ha saputo lavorare con pazienza con questo ragazzo.”

L’arma per vincere lo Scudetto

“La regola è che la differenza la fa sempre chi ha l’uomo che fa i gol là davanti. Noi in Spagna abbiamo avuto Paolo Rossi, ora mi sembra che Osimhen sia uno di quegli attaccanti capaci di far svoltare la gara in ogni momento. Però attenzione alla regole delle regole: i campionati si decidono contro le piccole, nelle gare contro avversari che sembrano non abbiano nulla da perdere”

