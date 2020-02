Ansu Fati fa volare il Barcellona, 2-1 al Levante

Talentino dei blaugrana firma una doppietta su assist di Messi.Sae ne parla in questo articolo pubblicato su Ansa.it Una doppietta del talentino classe 2002, Ansu Fati, permette al Barcellona di tornare al successo nel posticipo della 22/a giornata della Liga. La squadra di Quique Setien – chiamata a riscattare la pesante sconfitta del Mestalla contro il Valencia – si è imposta per 2-1 nel Camp Nou sul Levante. Ansu Fati, approfittando di uno splendido doppio assist di Leo Messi, ha fatto centro al 30′ e al 32′ del primo tempo, facendo passare in entrambi a casi il pallone fra le gambe del portiere ospite Fernandez. Al 48′ della ripresa è arrivato il gol della bandiera dei valenciani messo a segno da Rochina.

Il Barcellona, nella classifica della Liga, torna a -3 dal Real Madrid (49 punti contro 46). Frena, invece, il Siviglia, terzo in classifica, ma adesso affiancato dal Getafe, che è stato fermato in casa (1-1) dall’Alaves (gol di Ocampos per gli andalusi e di Joselu per gli ospiti).