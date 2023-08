Il Napoli si sta preparando a scendere in campo domenica alle 20:45 per la seconda giornata di Serie A contro il Sassuolo, l’esordio casalingo per i campioni d’italia. Alla vigilia del match però non ci sarà la consueta conferenza stampa di Rudi Garcia.

Il club campione d’Italia ha comunicato che la conferenza stampa dell’allenatore francese non avrà luogo per un problema tecnico. Bisognerà quindi attendere il post partita contro il Sassuolo per le nuove parole di Rudi Garcia.

