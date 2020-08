Carrozze trainate da cavalli ancora un animale morto alla Reggia di caserta: la denuncia della lista Davvero-Partito Animalista

Cavalli usati per trainare carrozze, ancora un animale morto. L’episodio si è verificato questa mattina alla Reggia di Caserta, come denunciano i consiglieri comunali Marco Gaudini e Stefano Buono.