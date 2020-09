Animali, Davvero: “Gatti dati alle fiamme. Identificare subito i responsabili”

Fuoco ad un colonia di gatti in via Jannelli, Buono e Del Giudice (Davvero): “Trovare immediatamente i responsabili di questa atrocità”

Fuoco ad una colonia di gatti in via Jannelli, tutto carbonizzato: cucce, ciotoli, corpi ovunque. “I vigili del fuoco, andati via da poco, si sono ritrovati davanti una scena agghiacciante quando sono arrivati in via Jannelli, all’altezza del parco Vanna, allertati dai cittadini – spiegano il consigliere comunale Stefano Buono (Davvero Sostenibilità e diritti / Partito Animalista) e la consigliera della V Municipalità Cinzia Del Giudice -: di questa colonia felina, ci risulta, si è sempre presa cura una volontaria che non ha mai fatto mancare cure e attenzioni ai gatti che ne facevano parte, preoccupandosi anche di tenere pulita l’area. È inconcepibile il gesto di chi ha voluto togliere loro la vita e chiediamo a gran voce che il responsabile sia assicurato alla giustizia. Uccidere un animale è un reato gravissimo e non abbasseremo la guardia finché chi ha compiuto questa atrocità non sarà individuato e punito severamente come merita”.