Anguissa: la speranza del Napoli è di averlo in panchina

La speranza del Napoli, scrive il Corriere dello Sport, riguarda il recupero del centrocampista camerunense Frank Zambo Anguissa.

Il recupero del ragazzo procede bene e l’obiettivo di mister Spalletti è quello di farlo accomodare in panchina, cosi da averlo in perfette condizioni per la sfida di domenica prossima contro il Milan.

Per quanto riguarda la sua presenza nel match di domani, decisivo sarà l’ultimo allenamento prepartita, allenamento che dovrebbe svolgere in gruppo dopo la seduta personalizzata di ieri.

Assenti sicuri per il match di domani sono Lobotka, Osimhen e Koulibaly, speranze vive invece per Fabian ed Insigne.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati