Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro: “Prepariamo una grande accoglienza per i campioni d’Italia”

Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro, è intervenuto nel corso della trasmissione Marte Sport Live, condotta da Dario Sarnataro, in onda su Radio Marte:

“Qui a Castel di Sangro è tutto pronto, stiamo preparando una grande accoglienza, eccezionale e doverosa, per i campioni d’Italia. C’è grande attesa, abbiamo festeggiato anche qui la vittoria del campionato, attendiamo l’arrivo dei campioni e della coppa scudetto. L’affluenza è consistente, anche i biglietti per le quattro amichevoli sono in via di esaurimento, chi ha intenzione di comprare i tagliandi deve sbrigarsi perché sono quasi terminati. Al Palazzetto dello Sport è in allestimento un padiglione dedicato tutto al Napoli, dove verrà esposta alla Coppa e dove sarà possibile fare i “selfie”, ci saranno, sui ledwall, anche le immagini dello scudetto, ci sarà lo store e la sala per gli incontri. Insomma sarà un bel colpo d’occhio.

Per quanto riguarda le strutture ricettive tutto è ormai sold out, e non parlo solo di Castel di Sangro ma anche nel raggio di 50 km è tutto pieno, c’è giusto ancora qualche buco. Il nuovo difensore? Deve arrivare per forza a Castel di Sangro, del resto Kim ha messo per la prima volta piede in Italia e nel Napoli proprio qui al “Patini”, dimostrandosi un fuoriclasse. Lo stesso dicasi per Osimhen e per Kvaratskhelia, non si può non dire che portiamo bene! De Laurentiis sarà sicuramente in ritiro e costantemente, ci sentiamo tutti i giorni per gli ultimi dettagli dell’organizzazione. Aspettiamo con immenso piacere i napoletani e tutti i tifosi del Napoli”.

