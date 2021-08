Ancora tanto lavoro per Spalletti: finisce 2-1 il match contro l’Ascoli

Ancora tanto lavoro per Spalletti: a due settimane dall’inizio del campionato il Napoli fatica contro l’Ascoli, formazione che milita nel campionato cadetto. Davanti a meno di mille spettatori (ci si attendeva molto più pubblico) gli azzurri vincono per 2-1.

Dopo il pareggio per 1-1 nel primo tempo con i goal di Insigne su calcio di rigore e di Bidaoui nella ripresa l’ingresso di Elmas vivacizza leggermente la manovra a centrocampo ed è proprio il numero 7 del Napoli che segna il goal del 2-1 riportando in vantaggio la squadra di Spalletti.

Ancora tanto lavoro quindi per il tecnico napoletano in vista dell’esordio del 22 di agosto contro il Venezia. Il gioco è troppo lento e prevedibile e la forma fisica sembra ancora molto lontana dall’ottimale. L’impressione è di vedere lo stesso Napoli della passata stagione, macchinoso e con poche verticalizzazioni a servire le punte Insigne ed Osimhen. Il calcio d’agosto ovviamente non è mai una sentenza ma l’imminente inizio del campionato non sembra lasciar presagire, per ora, nulla di buono per i tifosi napoletani.

