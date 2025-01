C’è ancora Spinazzola nel tridente che affronta il Verona

Il Napoli è un organismo complesso, capace di sclerotizzare gli avversari non solo attraverso la proverbiale solidità difensiva. Al netto delle voci di mercato, che potrebbero anche disturbare la serenità del gruppo, alla vigilia del match contro il Verona, Antonio Conte si nutre di certezze. Il bollettino medico certifica l’affaticamento muscolare per Kvaratskhelia. Per cui, nonostante Politano torni a disposizione, Spinazzola pare comunque destinato a tenersi stretta la maglia da titolare.

Effettivamente, l’ottima prestazione di Firenze veicola nel tecnico salentino la sensazione che gli azzurri possano ancora sfruttare tatticamente l’associazione tra l’ex Roma ed Olivera. Uno degli aspetti più interessanti della gara del “Franchi” è stata proprio la fluidità tra terzino ed esterno. Con i due che si scambiavano continuamente le funzioni, al punto da disordinare l’assetto predisposto da Palladino. Una connessione determinante, per coinvolgere nella fase d’attacco pure McTominay. Infatti, l’uruguagio stringeva dentro, attirando la pressione di Adli, mentre lo scozzese tagliava alle spalle del centrocampo gigliato. Salendo Spinazzola in fascia, il Napoli finiva spesso in superiorità numerica, con Dodo preso in mezzo.

Sembra che Spinazzola abbia superato lo status di oggetto misterioso, guadagnandosi un ruolo centrale nelle scelte mai scontate dell’allenatore. Chiaro che non è immarcabile come Kvara; tantomeno può immaginare di cambiare il corso della partita dribblando chiunque si frapponga tra lui e la porta. Ma è abbastanza duttile per accettare con grande spirito di sacrificio quella posizione. Che presuppone applicazione maniacale in entrambe le fasi. Del resto, lui sa sempre dove farsi vedere per ricevere: coi piedi sulla linea, così che Juan Jesus abbia garantito un passaggio per l’uscita in ampiezza. Oppure a lato di Lobotka, offrendogli uno scarico sicuro. Inoltre, l’alchimia creata in quella specifica porzione di campo con McT e Olivera permette alla squadra partenopea di sviluppare efficacemente la manovra sul binario mancino.

Insomma, col solito pragmatismo che lo contraddistingue, Conte non si è inventato niente. Al contrario, mostra coraggio e lucidità quando riesce ad adattare il sistema di gioco alle qualità dei suoi interpreti. Uno scenario in cui Spinazzola ha dimostrato di essere assai affidabile. Perciò in grado di aumentare le opzioni relative alle eventuali scelte di formazione. All’interno di un gruppo dove ciascuno sa cosa deve fare per rendersi utile alla causa azzurra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SEGUI I SOCIAL E RESTA AGGIORNATO SULLE NEWS: