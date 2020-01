“Anche la Lazio segue Eliasson”

Secondo fonti inglesi, i biancocelesti sarebbero interessati all’esterno offensivo del Bristol City. Costa 8 milioni di sterline.Se ne parla in questo articolo pubblicato su il Corriere dello Sport.it Una voce fa eco in Inghilterra: la Lazio interessata a Niclas Eliasson, 24 anni, centrocampista svedese con passaporto brasiliano del Bristol City. Parliamo di un esterno mancino molto offensivo, abituato a giocare su entrambe le fasce. In Championship sta facendo benissimo. Quest’anno 24 presenze, 3 gol e 10 assist. Su di lui, oltre ai biancocelesti, ci sarebbero anche Celtic e Villarreal.A Formello però, smentiscono operazioni in entrata. Per ora anche l’ipotesi di una punta centrale, caldeggiata da Simone Inzaghi, è esclusa. Tuttavia la pista Eliasson non è trascurabile. Come giocatore, per le sue caratteristiche, piace al ds Igli Tare e sarebbe perfetto per il 3-5-2 della Lazio. Il suo contratto è in scadenza nel 2021, il Bristol chiede 8 milioni per cederlo. Forse a sorpresa può diventare un affare di gennaio, altrimenti possibile operazione in estate.