Anche gli arbitri tifano: per il Milan sarà Serra

Siamo giunti alla fine del campionato e sebbene poco c’entra con il Napoli, domani il Milan e l’Inter si contenderanno la vittoria dello scudetto.

Una vittoria che sarebbe potuta arrivare già diverse settimane fa, ma che per un errore umano non è stato possibile ‘giocare a tavolino’. Durante Milan – Spezia infatti i rossoneri subirono un gravissimo errore da parte del Direttore di Gara che non diede il vantaggio al Milan il quale vincendo si sarebbe assicurato la vittoria dello Scudetto.

Nello specifico è il caso dell’arbitro Marco Serra. Un errore che riuscì a comprendere subito scusandosi, anche se ormi era troppo tardi.

In un intervista infatti dichiarò di aver sperato che ‘Messias non centrasse la porta’.

L’arbitro profondamente deluso dal suo errore al termine della gara si mise addirittura a piangere scusandosi con i rossoneri che però mostrarono un atteggiamento particolarmente umano nei suoi riguardi.

Sempre lo stesso Serra dichiarò che i ragazzi di Pioli, negli spogliatoi lo consolarono:

“Calabria da capitano mi ha detto parole di conforto, Florenzi, che era affranto come me, mi ha abbracciato, poi passano Theo Hernandez e Brahim Diaz e anche loro mi hanno detto di tirarmi su e reagire perché si sbaglia tutti. E poi è arrivato Ibrahimovic, la sostanza del suo discorso era: ‘ora dimostra di essere forte e reagisci’. ”

Nonostante Serra per questo episodio sia stato sospeso ha dichiarato di non stare più nella pelle e di tornare ad arbitrare quanto prima.

Serra tiferà il Milan

Tutti gli arbitri tifano, anche se in campo devo essere imparziali. Ma ci sono occasioni in cui ai Direttori di Gara fa quasi comodo cantare i cori di sostegno ad una squadra.

Sarà forse questo il motivo per il quale domani nell’ultima giornata di campionato Serra tiferà per la vittoria del Milan. Inevitabilmente se il Milan vincesse l’ambito premio, il Direttore di Gara potrà sollevarsi dal peso di aver penalizzato una squadra ad un passo dalla certezza della vittoria.

Ad ogni modo gli errori non sono sempre da penalizzare perché bisogna ricordare che tutte le partite sono giocate da essere umani che cosi come possono compiere delle imprese eccezionali cosi possono commettere degli errori.

