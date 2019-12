Ancelotti vuole Ibrahimovic all’Everton

Everton preparati…Carletto vuole Ibrahimovic…se ne parla in questo artricolo pubblicato su Ansa.it – In attesa di definire anche gli ultimi dettagli prima di firmare il nuovo contratto, Carlo Ancelotti ha già avanzato una richiesta all’Everton: Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese, 38 anni, è in cima alla lista dei desideri del tecnico italiano, che già lo aveva inseguito, invano, negli ultimi mesi a Napoli. Ora che sembra ad un passo dalla panchina dell’Everton, Ancelotti – secondo la stampa inglese – ha chiesto ai suoi futuri dirigenti di stringere i tempi per l’ingaggio di Ibra, da gennaio svincolato dai Los Angeles Galaxy. Ed è proprio il mercato l’ultimo nodo da sciogliere per lo sbarco di Ancelotti a Liverpool: l’ex tecnico di Milan e Real Madrid chiede garanzie e un grosso budget per la campagna acquisti, ma per il momento – evidentemente – non ha ancora ottenuto le rassicurazioni volute. Sembra, viceversa, già raggiunto l’accordo sul suo ingaggio: contratto di tre anni e mezzo, a circa 7 milioni netti a stagione