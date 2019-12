Ancelotti pronto a portarsi via Mertens

Ancelotti e Mertens di nuovo insieme all’ Everton?Se ne scrive in questo articolo pubblicato su Virgilio.it Continua a esserci allarme in casa Napoli sul futuro di Dries Mertens. L’attaccante belga, che nel corso della stagione ha superato i gol in azzurro di Maradona ma è anche arrivato al muro contro muro con la dirigenza, continua a essere al centro delle voci di mercato. Che questa volta riguardano da vicino un ex amico di Napoli.L’ultima suggestione infatti non porta in Cina, bensì in Inghilterra. Per essere precisi all’Everton, allenato da quel Carlo Ancelotti che solo qualche settimana fa lavorava alle pendici del Vesuvio. E che potrebbe concludere l’operazione tramite i 10 milioni di euro equivalenti all’attuale valore della clausola rescissoria del giocatore