Ancelotti all’Everton: è ufficiale

Carlo Ancelotti e ufficialmente in nuovo tecnico dell’Everton.Se ne racconbta in questo articolo pubblicato da il Corriere dello Sport.it Carlo Ancelotti è il nuovo tecnico dell’Everton. Dopo l’addio al Napoli, il tecnico italiano ha deciso di firmare per il club di Premier League. E’ proprio la società inglese ad ufficializzare sul sito l’ingaggio di Ancelotti. Per l’allenatore ex Napoli, si tratta di un ritorno in Inghilterra dopo l’esperienza al Chelsea. Ancelotti ha firmato un contratto di 4 anni e mezzo, fino alla fine della stagione 2023/24. L’Everton, attualmente al 16° posto della Premier League ha ufficializzato che Carlo Ancelotti è il nuovo tecnico della prima squadra. Oggi sarà in tribuna a Goodison Park “come spettatore” nel match contro l’Arsenal, e da domani sarà in carica. L’esordio in panchina è previsto per il ‘Boxing Day’ contro il Burnley. “Sono entusiasta di condividere la notizia che mi unirò all’Everton FC. Sono felice di essere tornato in Premier League e di far parte di questo club storico. Grazie per la tua fiducia!” è il primo commento di Ancelotti.