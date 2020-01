Anastasi: Gentile, vergogna mancato 1′ raccoglimento

Claudio Gentile,campione del mondo 82,parla di vergogna per mancato minuto raccoglimento in memoria di Pietro Anastasi.Se ne parla in questo articolo pubblicato su Ansa.it “È vergognoso che ad Anastasi non sia stato tributato un minuto di raccoglimento su tutti i campi della Serie A. C’è grande amarezza”. A dirlo è Claudio Gentile arrivando al funerale di Pietro Anastasi, scomparso venerdì all’età di 71 anni per la Sla. Solamente Juventus e Inter hanno ricordato il campione d’Europa del 1968 con un minuto di raccoglimento prima delle rispettive partite.