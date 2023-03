Analisi dell’avversario. Milan ko ad Udine

Iniziamo a studiare l’avversario. Iniziamo una analisi “sommaria” del momento che vive. L’Udinese batte nettamente il Milan. 3-1. Gli uomini di Sottil tornano alla vittoria.

Rosso neri battuti ed i commentatori sono concordi. Sconfitta meritata, difesa in grave difficoltà ed assenza assoluta di gioco. 48 punti addirittura stasera a 20 punti dal Napoli di Spalletti. Rafa Leao stucchevole e capriccioso. Gli stessi commentatori milanesi, condannano Pioli, il portoghese alle prese più col contratto che col campo e l’ex fenomeno De Ketelaere evanescente come da inizio campionato. Vale lo stesso per Rebic. Il Milan passa i 35 minuti del secondo tempo nella metà campo friulana ma è una presenza fumosa.

Rabbia e preoccupazione negli ambienti rossoneri. Fortissima preoccupazione per la bagarre che si creata in zona Champions. In attesa di sapere se la Juventus, riavrà i 15 punti, i 3 posti a disposizione, sono questione tra milanesi e romane.

Spalletti aveva espresso preoccupazione per il sorteggio che aveva detto Milan. La Champions è altra cosa. Il campionato è andato ma la storia, il blasone e le motivazioni, faranno la differenza, aveva detto Franco Baresi a margine del sorteggio.

Onestamente stasera il nostro avversario è parso privo di idee, arruffone ed in evidente crisi involutiva.

È una buona notizia?

Non lo sappiamo ma sappiamo che nello scontro Champions ed in quello a breve del Maradona, Baresi e Maldini e la storia immensa rossonera, non scenderanno in campo.

udinese milan

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati