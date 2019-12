Amrabat e Rrahmani, il Napoli lavora ad una doppia operazione col Verona.

Il Napoli ha “puntato” due pedine del Verona di Juric,e quanto si legge in questo articolo pubblicato su Skysport.it

Non solo Sofyan Amrabat. Napoli ed Hellas Verona sono a lavoro per chiudere una doppia operazione, che dunque non coinvolge soltanto il centrocampista marocchino. L’altro giocatore è Amir Rrahmani, che i gialloblù hanno acquistato ad inizio stagione dalla Dinamo Zagabria. Come per Amrabat, anche per il difensore si discute di un arrivo a fine stagione. L’acquisto di entrambi i giocatori avverrebbe per un totale di 30 milioni di euro e le due operazioni possono essere slegate qualora Amrabat non trovasse l’accordo col Napoli. Sul centrocampista infatti c’è anche l’Inter ed è questo il motivo per il quale non ha ancora accettato la proposta degli azzurri, chiedendo un ingaggio elevato, perché attende di capire le intenzioni dei nerazzurri. Rrahmani invece ha già dato la sua disponibilità al trasferimento e il Verona ha già raggiunto l’intesa economica col Napoli.I primi mesi di questa stagione hanno evidenziato che il Napoli ha bisogno di nuovi stimoli e quindi di nuovi calciatori. Cristiano Giuntoli per questo ha chiesto informazioni alla Spal per il brasiliano Igor, che da tempo è seguito dall’Atalanta che però non sembra convinta a chiudere l’operazione.