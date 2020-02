Ammazzagrandi con vista Europa: è un Verona da pazzi. Juric ride: “Punto a quota 40…”

L’ultima sconfitta contro l’Atalanta il 7 dicembre, poi ha fatto fuori grandi e piccole, pareggiando su campi difficili come San Siro (con il Milan) e Olimpico (con la Lazio). E dopo l’impresa sulla Juve è sesto in classifica. Il tecnico: “I ragazzi si sono superati, ci hanno messo cuore e grinta”Fatal Verona, si dice. E se per alcuni è stata una sorpresa, adesso sfidare la corazzata di Juric fa davvero paura a tutti. I gialloblù stanno vivendo un momento d’oro. L’ultima sconfitta risale al 7 dicembre a Bergamo con l’Atalanta, l’ultima in casa (dove ha il quarto miglior rendimento del campionato dietro a Juventus, Lazio e Inter) è del primo dicembre contro la Roma. Da allora il Verona ha fatto punti su punti, battendo le cosiddette piccole (Spal, Genoa, Lecce), pareggiando su campi storicamente difficili come San Siro (fronte Milan) e mostrandosi anche grande con le grandi, come dimostrano le ultime due partite, il pari (che gli va stretto) all’Olimpico contro la Lazio e soprattutto la vittoria con la Juventus.E allora eccolo lì, il Verona, capace con i suoi 34 punti di arrampicarsi in questo sorprendente sabato sera fino a quel sesto posto in classifica che sa di Europa, in attesa che giochino Cagliari, Parma e Milan. Un risultato che fino a qualche tempo fa appariva impensabile, ma questo campionato è finalmente pieno di incertezze e Juric ha saputo trovare la formula giusta per dare alla sua squadra solidità, unione e concretezza, oltre a un gioco da fare invidia a squadre che ogni domenica vanno in campo con una sfilza di campioni.E Juric ovviamente gongola: “Se mi avessero detto che sarei uscito con quattro punti dopo Lazio e Juve avrei faticato a crederci. Stasera i ragazzi si sono superati, sono andati oltre alla stanchezza con grande cuore e siamo riusciti a ribaltare la partita. Merito della loro determinazione, della volontà assoluta di non perdere. Peccato solo per la prima mezzora, in cui siamo mancati solo negli ultimi venti metri, avremmo potuto fare più male. Sono contento perché riusciamo ad abbinare aggressività e gioco”. Poi guarda la classifica e sorride: “Quella posizione ci deve dare grandi motivazioni, per me l’importante è arrivare a 40 punti, ma se si può fare di più ovviamente ci proveremo”.