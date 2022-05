Amir Rrahmani tira le somme della stagione

Il tredici azzurro, Amir Rrahmani, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, tira le somme in merito alla stagione che sta per concludersi.

Le prime parole sono inevitabilmente legate allo scudetto: ” C’è rammarico per non aver conquistato lo scudetto, ma la stagione è positiva” esordisce il difensore.

Tuttavia, sebbene non sia arrivata la gioia scudetto, il calciatore si ritiene soddisfatto della stagione complessiva in quanto ha giocato molto sia nel Napoli che in Nazionale, segnando ben 4 reti, anche se la gioia più importante è stata la qualificazione in Champions League.

I rimpianti di Amir Rrahmani sul campionato

C’è da dire che però i rimpianti ci sono: “Abbiamo pagato qualche infortunio nell’arco dei mesi ma anche alcune partite nelle quali potevamo raccogliere più punti. Nella seconda parte del campionato avremmo dovuto vincere alcune sfide che ci siamo fatti sfuggire di mano. Siamo dispiaciuti perché per noi sarebbe stato un sogno vincere il campionato”

Nel complesso però si dichiara soddisfatto anche del tecnico di Certaldo dichiarando che grazie al suo lavoro è cresciuto molto come giocatore.

“Spalletti ci ha dato un gioco preciso e personalmente con lui sono cresciuto tanto perchè mi ha aiutato anche nei posizionamenti. Siamo la miglior difesa del campionato e questo è un buon risultato”

Sui programmi futuri per il Napoli…

Gli obbiettivi sono molti e chiari. Una buona ‘base’ dalla quale partire per raggiungere importanti traguardi.

“Ci aspettiamo di migliorare e di poter lottare per il vertice fino alla fine. Abbiamo tanta voglia di conquistare lo scudetto e desideriamo per noi ciò che sognano i tifosi. L’amore della gente di Napoli la sentiamo tutti i giorni e vogliamo regalare una grande gioia al nostro popolo”

