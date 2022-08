Amici, equilibrio nelle parole

Il privilegio che un giornalista di calcio ha è quello di poter esprimere liberamente ogni cosa gli passi per la mente.

Dissertare liberamente su temi, argomenti e considerazioni che dicono e spesso non dicono granché.

Se per parlare di judo, karate o che ne so salto in alto, serve conoscere perfettamente i dettagli minimi e minuziosi di ogni passaggio, nel calcio no.

Il calcio è una zona franca in cui approda ogni specie di commento e commentatori.

Il calcio offre la possibilità di sentirsi allenatori.

Qualcuno ha detto degli Italiani, 60 milioni di Viaggiatori, Artisti ed Allenatori.

Il privilegio che questa testata mi offre è occuparmi degli aspetti comunicativi ed educativi che legano la SCC Napoli alla città Napoli.

Niente tecnica quindi.

Non si risenta pertanto nessun collega che invece sa di calcio e di tecnica.

La questione che sollevo è squisitamente legata ai termini.

Seconda di campionato, seconda vittoria, ottime entrambe le impressioni.

Ed ecco che in ognuno vien fuori quel desiderio atavico di dar fuoco alle polveri.

Sul tavolo i termini più roboanti. Per l’appunto.

Ho sentito squadra perfetta. Prestazione meravigliosa, goleada, innesti fatti da mestiere e poi mi son fermato su un termine che mi ha fatto sussultare.

Sfascisti.

Sfascista, secondo il direttore di Campania Sport, Umberto Chiariello, sarebbe il profilo di colui che, in disaccordo “politico – gestionale” con il signor Aurelio De Laurentiis, scrivesse ad hoc per screditare il Napoli e minimizzare i risultati.

Non mi piace questo termine.

Lo trovo violento e fuori luogo.

Lo trovo inadatto e nostalgico.

Non si risenta dottor Chiariello, la critica va al termine.

Ecco in questo primo ballo di stagione, meraviglioso, eccezionale, spumeggiante, sono termini eccessivi ed i termini non sono parole, non sono suoni no.

Quando si usano in momenti caldi, i termini, sono pietre.

Troisi al buon Gianni Mina’, dopo la conquista del primo scudetto, disse

“Festeggiamo pure ma non ci dimentichiamo di chiudere il gas e lasciare l’acqua aperta “.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati