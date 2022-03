Ambrosino: il Baby Bomber del Napoli

Le infinite assenze in casa Napoli stanno mettendo a dura prova l’allenatore di Certaldo il quale, durante questi giorni di stop, dovrà scegliere la formazione migliore da schierare in campo contro l’Atalanta di Gasperini.

Le assenze

Gli assenti sono tanti, come: Di Lorenzo, Rrahmani Anguissà.

Ma senza vergogna di dichiaralo, l’assenza più pesante è sicuramente Osimhen, il quale non potrà giocare a causa della diffida.

La difficoltà per Spalletti sembrerebbe non finiscano mai. C’è da dire però che il Napoli potrebbe avvalersi di un jolly.

Di chi stiamo parlando?

Il Jolly in questione è Giuseppe Ambrosino, classe 2003. Il giovane si è fatto conoscere nelle giovanili del Napoli per il suo ottimo rendimento in campo e per le sue doti tecniche.

Attualmente il giovane procidano è in ritiro con la Nazionale Under 19, ma sembrerebbe che in virtù delle assenze nel Napoli, Spalletti possa convocarlo per la partita contro l’Atalanta.

Di certo sarebbe un’opportunità ragguardevole per Ambrosino, il quale se dovesse essere convocato, avrebbe l’opportunità di iniziare a prendere confidenza con i campi di calcio più importanti.

L’intervista…

Il Baby Bomber, in virtù della recente notorietà, ha rilasciato un’intervista, per il quotidiano Il Mattino, dichiarando che la sua aspirazione più importante è quella di “Diventare la bandiera del Napoli”

Infatti la storia del giovane fenomeno azzurro inizia a Procida, città dalla quale il ragazzo ogni giorno partiva come pendolare per arrivare nel capoluogo campano così da poter partecipare agli allenamenti nelle giovanili del Napoli.

In merito all’ipotetica convocazione di Spalletti il giovane ha dichiarato: “Un calciatore deve pensare a lavorare, poi sarà l’allenatore che deciderà. La regola è sempre stata così. So che la mia strada è fatta di altri anni sacrifici: li affronterò.”

