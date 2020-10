Ambiente, Gaudini: “Sospensione car sharing sconfitta per la città”

Sospensione servizio car sharing. Gaudini, Commissione Ambiente ” Sconfitta per la città. Gravissimo il disinteresse delle istituzioni e l’assenza dei controlli”

“La decisione dei vertici di AMICAR di sospendere il servizio di Car-Sharing a Napoli è una sconfitta per tutta le città, per le sue istituzioni ed i cittadini perbene” – ha dichiarato il presidente della Commissione Ambiente del Comune di Napoli, Marco Gaudini: “In un momento del genere dove la necessità di dover diversificare la mobilità, con azioni ambientalmente sostenibili, diventa un obbligo la nostra città perde un servizio efficace ed utile e ad impatto zero sull’ambiente. Se poi quello che paventano i referenti della società, ossia la presenza di un piano preciso per far saltare questo servizio, dovesse corrispondere a verità, ci troveremmo dinanzi ad una vera e propria strategia criminale che deve essere combattuta con tutti gli strumenti da parte delle forze dell’ordine e delle istituzioni. Nella giornata odierna ho scritto una nota al Prefetto ed al Questore di Napoli, auspicando risposte immediate” , ha concluso il presidente della Commissione Ambiente, coordinatore regionale del Movimento DAVVERO.