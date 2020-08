Ambiente, Gaudini: “Rifiuti, gestione inadeguata del Comune”

“Da giorni mi giungono segnalazioni di cumuli di rifiuti non raccolti in molte zone della città, soprattutto nel centro storico. Addirittura nella frequentatissima via Toledo, i cestini sono sempre stracolmi e non c’è un adeguato servizio di rimozione dei rifiuti. Questa situazione, a fronte di un minor afflusso turistico in città, per le criticità relative alla pandemia da Covid 19, è davvero inaccettabile”. – ha dichiarato il Presidente della Commissione Ambiente del Comune di Napoli, esponente del Movimento DAVVERO – Marco Gaudini

“La gestione dei rifiuti da parte dell’Amministrazione con i continui ritardi nella raccolta, nella pulizia e sanificazione delle strade, come più volte sollecitato dalla Commissione, è sempre di più inadeguata, generando disagi e pericoli per la cittadinanza – ha aggiunto il presidente Gaudini – E’ ora che il sindaco ne prenda atto, e metta in campo le azioni consequenziali, Napoli merita di più! L’inciviltà di alcuni cittadini va certamente condannata e combattuta con maggiori controlli, ma non può essere la scusa dietro la quale nascondersi per le continue carenze ed i disservizi. Oltre l’inciviltà, infatti – conclude Gaudini – bisogna contrastare anche l’incapacità di chi, evidentemente, nell’Amministrazione ha la responsabilità di gestire la macchina dell’igiene della città”.