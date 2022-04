Alvino esalta Napoli: “Contro tutto e tutti si gode per questa vittoria”￼￼

Atalanta-Napoli 1-3, con questa super prestazione il Napoli di mister Spalletti esce vincitore sbancando il Gewiss Stadium di Bergamo ed ottiene tre punti fondamentali per la corsa Scudetto. Napoli che attende la sfida di domani tra Milan e Bologna per capire come cambierà ancora la classifica in vetta.

Post partita non sono mancati i commenti social da parte dei tifosi, Carlo Alvino, giornalista e tifoso azzurro attraverso un tweet ha espresso la sua gioia per la prestazione degli azzurri: “Contro tutto e tutti si gode per questa vittoria. E oggi c’è tutto! C’è il coraggio, il cuore, la cazzimma, il gioco e la voglia di questi ragazzi di regalare un sogno a questo straordinario popolo. Una risposta da uomini veri al veleno di chi ci rema contro! Uniti si vince!”

