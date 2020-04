Altro che CoVid: ecco le 10 minacce che mettono a rischio la sopravvivenza della specie umana

Il CoVid ha mandato a carte e quarantotto il nostro stile di vita ma non la nostra sopravvivenza come specie. Invece altre e concrete minacce potrebbero farlo, e in tempi assai rapidi.Un elenco di quello che, nel giro di decenni, potrebbe portare alla fine della specie umana o della civiltà per come la conosciamo è stato redatto (con realismo e non con allarmismo) in un ampio report dalla Commissione per il futuro umano, un comitato di cittadini ed esperti, presieduto da John Hewson, docente della Australian National University. L’elenco comprende, soprattutto rischi ambientali e militari.In buona sostanza, secondo gli esperti australiani “Le tendenze globali in termini demografici, informazione, politica, guerra, clima, danni ambientali e tecnologia sono culminate in un livello completamente nuovo di rischio”. E quello che dovremmo temere più di tutto sono:l’eco-collasso,la scarsità di risorse,la corsa agli armamenti nucleari,i cambiamenti climaticil’avvelenamento globale,il fallimento del sistema alimentare,le malattie pandemiche,le tecnologie incontrollate,la sovrappopolazione / il collasso della megalopoli,la disinformazione.Rischi quasi tutti noti al grande pubblico ma sovente ignorati, come se fossero minacce lontane nel tempo. Invece, secondo il report e anche secondol’esperienza di queste ultime settimane, il loro inverarsi potrebbe essere più vicino del previsto. A un passo.Basti pensare che, solo per quel che riguarda corsa agli armamenti nucleari, oggi ci sono, sparse in giro circa 13.890 armi nucleari, 2000 delle quali potrebbero annientare miliardi di persone nello spazio di un pomeriggio, provocando poi una brusca era glaciale e una carestia globale che colpirebbe tutti.Lo stesso vale per incendi e cambiamento climatico, che stanno già portando ora alla fine di ampie fette di biodiversità, siccità, crisi agricole e, di nuovo, carestie. L’assenza di cibo a disposizione per tutti può portare non solo a fame, malattie e morte, ma anche disordini, violenze, rivolte. Il rapporto cita, non a caso, un adagio spagnolo che dice “Ci sono solo sette pasti tra civiltà e anarchia”.Una risorsa, l’unica possibile, per evitare il collasso arriva dall’uso intelligente della tecnologia e dell’intelligenza artificiale, che potrebbe ridurre sino ad azzerare quasi gli sprechi e limitare le forme di inquinamento. Ma purché se ne faccio un uso virtuoso. In caso contrario, sommato alla diffusione di fake news e disinformazione, potrebbe essere solo un acceleratore di distruzione. fonte MSN Notizie