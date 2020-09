Veleni francesi, Neymar contro il Marsiglia: sono razzisti

Scia di veleni dopo il “derby” di Francia fra Paris Saint-Germain e Olympique Marsiglia, che si è concluso ieri sera con la vittoria – attesa per 9 anni – dei marsigliesi al Parc des Princes. Espulso nel concitato finale, Neymar accusa l’avversario Alvaro Gonzalez di razzismo.

“Razzismo, no?”: questa la frase che nelle immagini video si vede gridare da un infuriato Neymar all’arbitro, richiamando l’attenzione sul comportamento di Gonzalez.

Nel primo tempo, i due si erano beccati. Il difensore marsigliese se l’era presa in un primo tempo con Angel Di Maria, accusandolo di avergli sputato addosso. Neymar si è intromesso, poi ha chiamato l’arbitro e gli ha denunciato un atto di “razzismo”.

A fine partita, il brasiliano ex Barcellona è tornato sull’episodio, parlando della sua espulsione nei minuti di recupero. Neymar è uscito gridando ancora “razzista”. Le immagini lo hanno inquadrato mentre colpiva il difensore dell’OM da dietro.

“Non lo so, spero di no – ha commentato il tecnico marsigliese André Villas-Boas – spero soltanto che non sia successo nulla”.