Andrea Rinaldi, 19 anni, ex centrocampista dell’Atalanta Primavera, poi ceduto al Legnano in Serie D, non ce l’ha fatta. Venerdì nella sua casa di Cermenate (Como) era stato colpito da un aneurisma cerebrale mentre si allenava. Subito la corsa all’ospedale di Varese per cercare di salvarlo, ma stamattina il suo cuore ha cessato di battere.