Tarallo: amo Napoli ed il Napoli. Vi racconto la mia verità

Una vita spesa per il calcio. Una passione ancora accesa, come una candela che non cessa mai di illuminare e soprattutto riscaldare. Un libro ancora aperto il cui finale potrebbe ancora incuriosire, stupire ed avere l’ultimo capitolo sospeso. Ma chi è davvero Luciano Tarallo?

“Una persona semplice ma molto ferita moralmente. La mia rabbia ha preso il sopravvento sui social dopo aver risolto il contratto con la società. Non mi riferisco al solo discorso remunerativo ma ad un aspetto per me fondamentale che è la mia dignità ed onestà intellettuale. Parlo da cittadino napoletano che ha vissuto dietro le quinte, tutte le vicissitudini della società viaggiando in lungo e in largo per l’Italia e l’Europa, pronto a difendere a spada tratta le sue origini e le sfide del suo destino travagliato”.

Su cosa hai “dovuto” tacere?

“Su troppi episodi che nonostante io abbia evidenziato all’interno della stessa società, hanno ignorato totalmente. In tredici anni ne ho viste e sentite di tutti i colori perché non collimavano col mio modo di essere e di agire. Molte promesse non sono state mantenute. Sono stato costretto a firmare per necessità, come qualsiasi essere umano che deve sbarcare il lunario in qualità di dipendente. Nulla funzionava e oggi resta ancora immutato. Ho ancora due vertenze in corso con loro”.

Pensi di aver commesso qualche errore?

“L’errore è una risorsa non una condanna. Bisogna spogliarsi dei falsi bisogni, perché l’amore che si riversa in un campo di calcio non si può quantificare in euro. Il mondo della tecnica e dell’apprendimento esplicito in generale ne è privo. Il giocatore non è un numero, ma un individuo da forgiare e soprattutto da rispettare in quanto persona con tutte le sue imprevedibilità. Tecnica e passione devono interagire. I muscoli sono importanti ma la mente la fa da padrona”.

Cosa hai ricevuto e cosa hai perso in questo lasso di tempo durato 13 anni?

“Ho allenato per 25 anni a prescindere dal contratto e continuo a farlo. Ho rischiato la mia stessa vita a causa di un infortunio dovuto ad una buca, che è stato devastante non solo dal punto di vista fisico, ma soprattutto debilitante sotto l’aspetto psicologico e morale. Siccome non fui “ascoltato” nonostante i referti ospedalieri, il mio legale mi consigliò di scattare delle foto quasi in sala operatoria a seguito di una sepsi da meniscectomia post – chirurgica, visto che non si degnavano neanche di rispondermi a telefono. Lo devo ammettere: ho avuto la sfacciataggine di farlo e me ne compiaccio”.

Se un bambino ti chiedesse consiglio su come diventare calciatore?

“Che prima di allenare i muscoli devono coltivare la passione, la loro struttura sentimentale. Il tutto supportato da una grande integrità morale, responsabilità e decoro personale. Il reale punto di forza in tutti i settori lavorativi, specie in questo è la gratitudine, che unita all’umiltà consente di accettare quelli che sono i limiti umani e per gioco forza, ti offre la libertà di agire. La vera creatività, secondo me non è altro che un pensiero divergente”.

Se potessi rinascere una seconda volta, ma con la fortuna di portare con te il bagaglio delle esperienze della prima vita, cosa cambieresti?

“Eviterei le persone sbagliate ed in particolar modo non riporrei più fiducia in loro per evitare gli ostacoli, le avversità ed i progetti abbandonati, al fine di trovare le soluzioni adeguate e giuste”.

Ritorneresti se dovessero riconvocarti?

“Lo ribadisco: l’errore mio o della società resta una preziosa risorsa e mai una condanna. La mia risposta sarebbe affermativa e senza alcun indugio. Rivoglio la mia amata donna: il Napoli!

Di cosa non ti sei mai pentito, nonostante tutto?

“Se potessi fermare il tempo e tornare indietro negli anni, riaccetterei anche “contratti inesistenti. Mi ricordo di un episodio in particolare: era il mese di ottobre e da 4 mesi era iniziata la stagione calcistica. Io feci il ritiro a Dimaro senza contratto. Il Direttore mi riferì che ormai ero considerato un componente della famiglia. Aveva compreso l’amore che provavo e che ancora nutro per questa maglia. Non sono attaccato al vil denaro. I soldi li considero solo uno mezzo per vivere. La gerarchia dei miei valori li colloca ultimi in classifica. Esiste troppo analfabetismo emotivo ed io me ne rammarico tanto”.

