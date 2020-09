Suarez come Scajola: un regalo a sua insaputa

Scajola era un ministro un po’ disattento. Non si accorse che gli avevano sostanzialmente regolato una casa. Si disse che era stato fatto il tutto a sua insaputa. Nessuno ci ha mai creduto, come nessuno ha mai creduto a Ruby nipote di Mubarak. O no, scusate. Che Ruby fosse la nipote di Mubarak fu creduto dalla maggioranza dei deputati italiani, esempio sbagliato. Ci sta però che Scajola preso dai problemi di chi governa l’Italia non si fosse reso conto di quello che aveva osato fare a sua insaputa un farabutto. Nel caso di Suarez però è difficile dire che il tutto sia stato organizzato a sua insaputa. Magari lui in un primo momento non ne sapeva nulla, come la Juve del resto. Ma quando chi doveva fargli l’esame ha concordato le domande un sospetto non può non essergli venuto. A meno che…

A meno che i suoi interlocutori non abbiano parlato in italiana, lingua che il Pistolero non conosce neanche di striscio. In questo caso Suarez è innocente: davvero non se sapeva nulla. Lui non sa una parola di italiano e… “ad impossibilia nemo tenetur”.