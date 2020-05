Spadafora non ha nessuna intenzione di far ripartire il calcio

“Il campionato di calcio riprenderà, se riprenderà, solo se saranno state adempiute una serie di misure, ovvero misure di sicurezza e il protocollo”. Così il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha chiarito la posizione del Governo nell’informativa al Senato di questa mattina sulla possibile ripresa della Serie A. “La sottovalutazione ha portato alla quarantena per molte squadre, vogliamo evitare situazioni di questo genere”, ha aggiunto il Ministro. “Ho lavorato in queste settimane per dare risposte al mondo dello sport – ha detto Spadafora -. Sono consapevole della passione intorno al calcio e dell’importanza del settore, ma ho trovato eccessivo l’inasprimento del dibattito intorno al calcio in un momento come questo”.